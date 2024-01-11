Политика Украина получит военную помощь от Эстонии - озвучена реальная сумма

2024-01-11 15:37

Эстония предоставит Украине помощь на сумму 1,2 млрд евро к 2027 году. Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

Эстонский лидер подчеркнул, что "не должно быть никаких ограничений на вооружение, передаваемое Украине".

"Мы должны увеличить военное производство в рамках ЕС", - подчеркнул президент Эстонии и добавил, что обсуждает с другими лидерами ЕС, "как можно использовать активы агрессора".

"россия не только хочет захватить Украину. Она бросила вызов демократическому миру", - отметил Карис.

Ранее сообщалось, что Эстония будет вкладывать в оборону Украины 0,25% ВВП в год. С 2022 года Эстония уже предоставила Украине военную помощь в объеме 500 млн евро.

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