Политика Белый дом поддержал использование $300 млрд активов рф на помощь Украине — СМИ

2024-01-11 16:48

Издание Bloomberg сообщило о том, что в администрации президента Джо Байдена поддерживают использование $300 млрд замороженных российских активов на помощь Украине.

В частности, Совет национальной безопасности США направил в комитет Сената по международным отношениям письмо, в котором говорилось, что Белый дом "в принципе" приветствует "Акт о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (REPO).

Этот шаг поддерживают 14 сенаторов от обеих партий и 62 члена Палаты представителей.

В Госдепартаменте США заявили, что проводят консультации с партнерами по G7 и изучают все законные варианты, чтобы помочь Украине получить компенсацию от РФ.

Законопроект требует от Байдена координировать свои действия со странами "Большой семерки", но не требует их одобрения, что может дать США возможность действовать в одностороннем порядке.

Документ также содержит формулировки, призванные помешать России обжаловать арест в американских судах.

"Поддержка Байденом этого шага возникла на фоне того, что республиканцы в Конгрессе заблокировали выделение более $60 миллиардов для Украины", — пишет издание.