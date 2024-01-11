Политика "Чтобы предотвратить войны в Европе": Эстония увеличит до 1,2 миллиарда евро поддержку Украины

2024-01-11 20:04

Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего оборонного бюджета в течение 2024-2027 годов.

Эстония не будет останавливаться в оказании помощи Украине, поэтому долгосрочный взнос Таллина с начала полномасштабной войны и до 2027 года будет достигать 1,2 млрд евро.

Об этом президент Эстонии Алар Карис заявил 11 января на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Таллинне.

В ЕС нужно нарастить производство оружия для Украины

Карис подчеркнул, что Украина нуждается в больших и лучших видах вооружений. Так что в Евросоюзе должны увеличивать производства вооружений, чтобы Киев получал все необходимое "не завтра, а уже сегодня".

"Наши действия должны быть направлены на то, чтобы предотвратить какие-либо агрессивные войны в Европе в будущем", — отметил эстонский лидер.

Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего оборонного бюджета с 2024 по 2027 год

Он заверил, что Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько будет продолжаться война. По словам Кариса, его страна в течение 2024-2027 годов будет предоставлять Украине 0,25% своего национального оборонного бюджета.

"Мы поощряем все другие страны также оказывать помощь Украине столько, сколько они смогут до того момента, пока Россия не остановит войну", – сказал президент Эстонии.