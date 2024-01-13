Политика Украина и Великобритания подписали историческое соглашение по безопасности: о чем оно

2024-01-13 09:30

Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Киеве.

Подписи на документе поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. На английском языке соглашение называется "Agreement on Security Cooperation".

Соединенное Королевство стало первой страной мира, подписавшей подобный документ о сотрудничестве с Украиной. Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Эта поддержка будет долговременной.

Помощь Украине от Великобритании и реакция Зеленского

Соглашение предусматривает, что в случае российской атаки в будущем Британия предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

"Сегодня день, когда история Европы изменилась. Украина и Соединенное Королевство заключили новое и беспрецедентное соглашение о безопасности. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству, и в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы Великобритании", - подчеркнул Зеленский.

"Если бы такой уровень гарантий безопасности был достигнут после 1991 года с Британией и другими странами - то просто не было бы российской агрессии", - убежден президент.

Срок действия этого соглашения с Британией - 10 лет. Этот срок может быть продлен по аналогии с другими похожими соглашениями о безопасности, заключенные глобальными лидерами.

"Я особенно ценю то, что Соединенное Королевство поддерживает вступление Украины в НАТО и признает, что безопасность Украины - это часть всей евроатлантической безопасности. Именно поэтому, предоставленные гарантии будут действовать на время до нашего вступления в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, если Украина получит членство в Альянсе раньше, чем десятилетний срок действия соглашения, то "созданная нами архитектура безопасности будет фактически инкорпорирована в систему безопасности всего Альянса".

Как уточнил Зеленский, Украина договорилась с Британией о безопасности во всех сферах: на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, о широком политическом взаимодействии и подробно об оружии. "Абсолютно четко по нашей государственной границе. Принципиально по санкциям. Справедливо по компенсации Россией убытков, которые нанесены ее агрессией. Надежно по восстановлению после боевых действий", - сказал президент Украины.

По его словам, при необходимости, Украина и Великобритания смогут прилагать дополнительные секторальные договоренности.

Зеленский отметил, что общая задача Украины и Великобритании - сначала остановить российскую агрессию и укрепить Украину, а затем вместе гарантировать, чтобы повторения нападения на Украину никогда не было. Глава государства отметил, что Украина и Великобритания достигли самого высокого и наиболее содержательного уровня отношений между государствами за все время.

"Британское лидерство опережает многих других и помогает именно так, как это нужно. И теперь мы вместе создали глобально важный пример сотрудничества в сфере безопасности", - добавил Зеленский.

Он сказал, что соглашение с Британией - это основа для подобной работы с другими партнерами Украины. Также Зеленский рассказал, чего конкретно удалось достичь сегодня.

"Мы договорились о ежегодной поддержке Украины. В частности, о финансовой поддержке - 2,5 млрд фунтов на этот год. Оказание помощи будет продолжаться в течение следующих лет. И это соглашение - на 10 лет", - сказал президент Украины.

По его словам, удалось договориться о всестороннем сотрудничестве ради достигнутого потенциала украинских Сил обороны и безопасности, украинского оборонного комплекса, государственных институтов и общественных систем.

"Благодаря этому мы выйдем на такой уровень безопасности, который уже самим фактом своего существования будет помогать сдерживать агрессию России", - отметил он.

Детали насчет соглашения от Сунака

В свою очередь, как отметил Сунак, новое соглашение по безопасности между Британией и Украиной будет служить основой для партнерства между двумя странами, которое продлится "100 лет или больше".

Он напомнил, что в прошлом году в июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе лидерами "Большой семерки" была принята декларация о гарантиях безопасности для Украины, к которой присоединилось 30 стран, но Великобритания первой подписала с Украиной соглашение по безопасности.

Сунак отметил, что в подписанном соглашении сказано: "Если Россия когда-либо снова осуществит вторжение в Украину - Соединенное Королевство придет к вам на помощь со срочными и устойчивыми гарантиями безопасности".

"Мы предоставим современную технику для суши, моря и воздушного пространства, введем санкции против российской экономики и будем тесно работать с союзниками, чтобы делать это. Вам не придется просить. Вам не придется спорить о том, что вам нужно. Соединенное Королевство будет там от первого до последнего момента", - подчеркнул Сунак.

Он подтвердил, что Великобритания продолжит поддерживать путь Украины к членству в НАТО. "Вы принадлежите к НАТО, и НАТО будет крепче с вами", - сказал премьер.

Он сказал, что Великобритания и Украина - это несокрушимый Альянс.

Как в ОП прокомментировали подписанное соглашение

Как добавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, подписанное соглашение с Британией является всеобъемлющим: информационная безопасность, борьба с пропагандой, кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, оборонное и военное сотрудничество, морская безопасность, санкции против врага и достижения справедливого мира, ответственность России за преступления, восстановление Украины, гуманитарное сотрудничество и макроэкономическая стабильность.

"Украина может использовать лучший британский военный опыт и оборонное производство для обеспечения победы на поле боя, в том числе в таких важных областях, как ракеты большой дальности, противовоздушная оборона, артиллерийские боеприпасы", - отметил Ермак.

"И, ключевое - любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН и основополагающие принципы международного права, а также серьезно подорвет евроатлантическую безопасность, в том числе безопасность Соединенного Королевства.

Поэтому, в случае вооруженного нападения на Украину, по просьбе любого из участников, состоятся консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии", - уточнил Ермак.

Он добавил, что Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, будет предоставлена Украине быстрая и устойчивая помощь в сфере безопасности, современная военная техника во всех необходимых сферах, а также экономическая помощь. Будут наложены санкции на РФ, экономические и другие обременения.

"Добавлю, что гарантии безопасности - это переходный этап к вступлению в НАТО. Альянс - ключевая цель Украины. Дан старт гарантиям, после чего такие же соглашения будут и с другими нашими союзниками", - заявил Ермак.

Риши Сунак приехал с визитом в Украину - Россия угрожает

Сегодня глава британского правительства совершил неанонсированный визит в Киев. О его намерении приехать в Украину западные СМИ начали писать за несколько часов до того, как Сунак объявил, что приехал. Как утверждала его канцелярия, правительство Британии намерено подписать с Украиной первое совместное соглашение по безопасности. Также в рамках визита Сунака был анонсирован военный пакет Украине на уровне 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и поставка крупнейшей партии БПЛА.

Весомость визита Сунака и подписания соглашения неофициально признала Россия. Ее бывший президент, в настоящее время заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, намекал, если Британия подпишет соглашение, ее делегацию может застать обстрел баллистическими снарядами в центре Киева. В этом контексте он провел параллель с обстрелом Белгорода и акцентировал, что британцы "извечные враги" России.