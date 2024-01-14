Политика Соглашение с Великобританией двустороннее, Украина тоже будет защищать друга в случае атаки, - Шмыгаль

2024-01-14 12:30

Соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией является справедливым, двусторонним и партнерским соглашением.

Об этом в эфире общенационального марафона "Единые новости" отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Очень важно, что это справедливое соглашение. Оно двустороннее, оно партнерское. Оно о нашем союзничестве с Великобританией. И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если состоится агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера, в течение 24 часов среагировав тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что указанное соглашение заключено на 10 лет и включает в себя все направления сотрудничества как в сфере безопасности, так и в сфере финансовой, санкционной поддержки.

"Это соглашение стало эталоном. И очень важно, что в эталоне включены максимальные гарантии для нашего государства и есть сотрудничество во всех сферах - поддержка Украины на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, в политическом пространстве", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что это первый международный договор такого уровня и выразил уверенность, что эта практика будет продолжена.