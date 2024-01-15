Политика В МИД Британии пригрозили новыми ударами по объектам хуситов в Йемене

2024-01-15 09:37

Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон предположил, что Британия может снова нанести удар по объектам хуситов в Йемене, если группировка продолжит атаковать корабли в Красном море.

Кэмерон в своей статье в The Sunday Telegraph отметил, что у Британии не было другого выбора, кроме как атаковать цели хуситов в Йемене.

"Наши удары были необходимыми, пропорциональными и законными. Королевские ВВС особо заботились о том, чтобы избежать жертв среди гражданского населения", – написал британский министр.

Кэмерон сказал, что Британия передавала хуситам "предупреждение за предупреждением", прежде чем присоединиться к ударам под руководством США на этой неделе.

Он заявил, что цены в Британии увеличатся, если хуситы заблокируют важные торговые пути. Поэтому Лондон участвует в кампании против хуситов, чтобы защитить "свободу судоходства".

"Если хуситы откажут судам в прохождении, под угрозой окажутся жизненно важные цепи поставок, а цены вырастут в Британии и во всем мире", - сказал Кэмерон.

Он также допустил, что Британия может снова нанести удары по целям хуситов, если их нападения будут продолжаться.

"Мы послали четкий сигнал: то, что делают хуситы – неправильно, и мы полны решимости положить этому конец. Мы будем работать с союзниками. Мы всегда будем защищать свободу судоходства. И, что очень важно, мы будем готовы подкрепить слова действиями", – написал глава британского МИД.