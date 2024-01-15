Жизнь Индексация пенсий: кто останется без повышения в марте

2024-01-15 19:15

По предварительным подсчетам, индексация пенсий в марте может составить около 13%. Однако конкретную сумму надбавки для каждого пенсионера назвать пока нельзя, но предварительно известно, что прибавку в размере 1 тыс. грн. получат украинцы, которые сейчас получают 7 692 грн.

Об этом рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович в интервью для "Укринформ".

"Мы не рассматриваем никакие варианты переноса. Мы планируем выполнять все наши стандарты, запланированные в этом году. Конечно, могут быть чрезвычайные обстоятельства. Это – война. Но сейчас в текущем варианте мы планируем делать эту индексацию", – сказала глава Минсополитики.

Она добавила, что раньше марта провести индексацию невозможно, ведь данные статистики поступают не раньше февраля, а без этой информации рассчитать процент для индексации выплат пенсионерам не получится.

По формуле размер индексации считают так:

50% инфляции за 2023 год + 50% среднего роста зарплаты (годового с учетом последних 36 месяцев).

Ожидается, что пенсии проиндексируют на 13%. При этом, размер прибавки также зависит и от других факторов, а вот перерасчет будут проводить для суммы пенсии без доплат и надбавок.

При этом не будут повышать пенсии, которые не успели устареть. Индексация нужна для того, чтобы осовременить пенсии, назначенные много лет назад. Украинцы, получившие выплаты в прошлом и даже в позапрошлом годах, скорее всего, останутся без мартовской индексации.