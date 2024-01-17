Жизнь В Украину идет новое похолодание: в каких регионах мороз усилится до -14

2024-01-17 20:04

Синоптик Наталья Диденко заявила, что текущая синоптическая ситуация в Украине продолжает быть крайне переменчивой: температура воздуха резко переходит из "минусов" в "плюсы", скачет атмосферное давление, ветер то стихает, то усиливается. Так будет и 17 января – ожидается перемена погоды.

Об этом синоптик предупредила в своем прогнозе на ближайшие дни.

Так, в среду в Украине вновь похолодает, но снижение температуры воздуха будет кратковременным.

В ночь на 17 января ожидается -7-12 градусов, на севере местами до -14, завтра днем -3-8 градусов, в южной части 0+4 градуса. Из-за усиления морозов ухудшится ситуация на дорогах – ожидается сильный гололед.

В западных областях завтра прогнозируются сильные порывы южного и юго-восточного ветра, на севере он будет порывистым.

Из-за преобладания повышенного атмосферного давления осадки 17 января в Украине маловероятны. Небольшой снег ожидается в западных областях.

В Киеве 17 января ожидается похолодание. Ночью -8-10, днем до -3-6 градусов. Усилится гололед.

В столице в среду будет без осадков, но с порывистым ветром.

Морозная погода удержится ночью 18 января на Левобережье Украины, а уже днем в четверг в большинстве областей ожидается +2+7 градусов и еще с дождем.