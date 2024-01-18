Политика Зеленский и Макрон обсудили новую коалицию

2024-01-18 20:48

Советники двух лидеров получили поручение начать подготовку визита французского президента в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюелем Макроном. Главной темой стало создание Артиллерийской коалиции, сообщил украинский лидер в Telegram в четверг, 18 января.

"Благодарен за запуск инициативы Артиллерийская коалиция и за объявленное в ее рамках обязательство Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем Caesar в 2024 году и боеприпасы к ним", - написал он.



Зеленский рассказал, что обсуждалась ситуация на фронте и актуальные потребности ВСУ, приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции.



Президенты обсудили начало подготовки Глобального саммита мира и привлечения широчайшего круга стран к участию в нем.



"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - добавил Зеленский.



Ранее стало известно, что Франция изготовит 78 самоходных артустановок Caesar для нужд украинской армии.