ВОЙНА В Украине "Будем делать и дальше": Буданов прокомментировал удары в тылу роССии

2024-01-21 12:30

Кирилл Буданов прокомментировал атаки на критические объекты на территории России.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал недавние удары по критическим объектам на территории России и подчеркнул, что кардинальных изменений в ближайшее время не будет.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

"Мы не предусматриваем кардинальных изменений в ближайшее время. Все, что мы сделали, мы будем делать и дальше", — сказал он.

Как пишет издание, "наглая тактика" порой раздражала западных сторонников Украины – некоторые опасаются, что это спровоцирует жестокий и, возможно, даже ядерный ответ президента России Владимира Путина.

"Начальника разведки (Кирилл Буданов — ред.) не трогают такие беспокойства, и он обещает продолжать действовать глубоко в России, чтобы саботировать военную машину Путина", — пишет FT.

Напомним, в России в ночь на 21 января произошел взрыв в районе нефтяного терминала – там вспыхнул пожар.

Кроме этого, ряд российских городов оказались под атакой неизвестных беспилотников. В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.