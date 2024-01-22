Политика Украина не должна беспокоиться. Европейская помощь будет продолжаться, она будет мощной, - Боррель

2024-01-22 18:26

Несмотря на значительные усилия ЕС по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАСом на Ближнем Востоке, помощь Украине будет продолжаться, а ее размеры будут мощными.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Украина является первым пунктом повестки дня. Тот факт, что мы сейчас привлечены к поиску решений на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину. Первая встреча будет при (виртуальном. - ред.) участии министра иностранных дел Украины... Следующая встреча в формате Gymnich при участии министров обороны (стран ЕС. - Ред.) будет посвящена обсуждению того, как усилить нашу поддержку. Поэтому не волнуйтесь. Украина не должна беспокоиться. Европейская помощь будет продолжаться, и она будет мощной, как всегда" - отметил Жозеп Боррель.