Политика Зеленский прокомментировал слова медведева об "уничтожении Украины"

2024-01-22 21:37

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия не смирится с самостоятельным государством на "своих исторических территориях". Кроме того, кремлевский клоун заявил, что существование Украины всегда будет поводом для возобновления боевых действий.

В интервью британскому телеканалу Channel 4 News Зеленский отметил, что таким заявление Медведев подтвердил то, чего никак не поймут многие в США – что Путин пришел в Украину только ради оккупации страны.

"Для меня ничего нового в том, что этот человек сказал. Этот человек говорит то, что говорят, как говорится, в коридорах в Кремле. То, что Путин не готов говорить публично пока, он раньше говорил Жириновским, а сегодня говорит Медведевым , еще кому-то.

Это их нарратив. Они с этим пришли. К сожалению, если в Соединенных Штатах кто-то из кандидатов или из конгрессменов это до конца не понимают или есть непонимание в Европе – Путин пришел в Украину потому, что он считает, что он пришел к себе домой. Он не снял свои ботинки. Он не считает нас независимым государством, не уважает наш суверенитет. Он живет с этим скрипом много-много лет, и здесь у него появился шанс – оккупировать нас и забрать как часть в Российскую Федерацию", - подчеркнул Зеленский.