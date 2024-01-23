Жизнь В Украину идет новое похолодание: синоптик рассказала, будут ли трескучие морозы

2024-01-23 18:26

 

В Украине уже в конце текущей недели ожидается новое похолодание. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Но, по словам синоптика, о сильных морозах пока речь не идет.

"29 января может поступить еще один небольшой атмосферный фронт с северо - запада, и за счет поля повышенного давления он будет не так ярко выражен", - отметила синоптик. По ее данным, снег если и будет, то совсем незначительный.

Она прогнозирует, что в последние дни января в Украине будет больше прояснений и в то же время температура станет более низкой.

"Мороз практически по всей территории Украины. А уж какой интенсивности , - пока еще сложно говорить. Но сильных морозов, которые у нас были две недели назад, пока не ожидаем", - заверила Птуха.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

на этой неделе на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты. Они принесут нам осадки в виде дождей и преимущественно мокрого снега, при этом температура несколько повысится.

Сегодня, по прогнозу Укргидрометцентра, осадки ожидаются в западных, северных, а также Винницкой областях, а уже в следующие двое суток мокрый снег и дожди пройдут в большинстве областей. В Карпатах ожидается значительный снег, а 24 января значительные осадки будут на Закарпатье.

 

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