Политика "Сознательный террор": Зеленский отреагировал на ракетную атаку по Украине

2024-01-23 17:37

Россияне сознательно терроризируют мирных украинцев.

Продолжается спасательная операция после ракетных ударов по Киеву, Харькову и Павлограду. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, по состоянию на данный момент известно о:

22 человека, пострадавших в результате вражеских обстрелов в Киеве ;

; 5 погибших и 51 раненых (из них 4 ребенка) в Харькове , 27 человек спасены из-под завалов;

, 27 человек спасены из-под завалов; одного человека, жизнь которого унес российский террор в Павлограде.

Украинский лидер выразил соболезнования всем родным и близким.

"Наши героические спасатели, те, кто всегда первыми прибывают на места вражеских обстрелов, несмотря на все сложности, продолжают свою очень важную работу ради спасения людей. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, работникам и работницам всех экстренных служб, всем тем, чье сердце просто чувствует, что нужно заботиться о других, нужно помогать другим, когда от этого зависит жизнь", – резюмировал он.

Напомним, утром 23 января армия РФ нанесла ракетный удар по Украине, убив людей и нанеся разрушениям.