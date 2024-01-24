Политика Словакия поддержит в ЕС выделение Украине 50 млрд евро, - Шмыгаль

2024-01-24 19:15

Словакия поддержит предложение Европейской комиссии создать украинский фонд объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины на четырехлетний период в течение 2024-2027 годов.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

В частности, Шмыгаль уточнил, что вместе с Фицо удалось прийти к согласию по ряду вопросов и конкретных договоренностей.

"Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, как подчеркнул украинский премьер, Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

"Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

В связи с этим, будет происходить сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей. "Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран", - добавил глава Кабмина.

По словам главы украинского правительства, в Украине благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена.

Также на встрече подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины. Кроме этого со стороны Фицо выразили поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Орбан наложил вето на помощь Украине

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

По данным Financial Times, в ЕС уже готовят резервный план для выделения новой помощи Украине на сумму до 20 млрд евро.

12 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 1 февраля ожидает положительный результат по разблокированию создания Украинского фонда на сумму 50 млрд евро от Европейского Союза.