Политика Кулеба объяснил, для чего Украине нужны ракеты Taurus

2024-01-24 18:26

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ракеты Taurus нужны Украине не для нападения на Москву.

"Нам не нужен Taurus для нападения на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры для нападения на Москву или любую другую часть территории России", - сказал он в интервью Bild.

По его словам, Taurus нужен Украине, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру в тылу на территории Украины.

Кулеба заявил, что, несмотря на решение Бундестага против поставок Taurus, он не оставляет надежды изменить мнение федерального правительства.

"Мы никогда не сдадимся! Мы все еще ведем переговоры с федеральным правительством по этому поводу", — сказал он.

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