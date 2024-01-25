Курьезы За год более 40 тысяч русских пытались нелегально переселиться в США

2024-01-25 14:29

За год на южных границах США были задержаны 43 тысячи российских граждан. Об этом сообщает The Economist.

Приводятся данные для сравнения - в 2021 году задержанных граждан из эрефии было всего 4 тысячи, теперь их число выросло почти в 11 раз.

Больше всего задержанных на границах США (без учета граждан стран Латинской Америки) - из стран БРИКС, в том числе из россии, Индии и Китая.

В 2023 году на юге США было задержано 42 тысячи индийцев и 24 тысячи китайцев (в 2021-м - 2600 и 450 соответственно).

Но, как отмечает издание, если рашисты пытаются попасть в США преимущественно через южные границы, то индийцы и китайцы нередко выбирают путь через Канаду.

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Курьезы

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Лотерейный билет с выигрышем в два миллиона долларов четыре месяца валялся в грузовике 2023-12-15 12:29
Президент Германии в Катаре полчаса ждал на трапе самолета, пока его официально встретят 2023-12-01 11:32