Курьезы За год более 40 тысяч русских пытались нелегально переселиться в США

2024-01-25 14:29

За год на южных границах США были задержаны 43 тысячи российских граждан. Об этом сообщает The Economist.

Приводятся данные для сравнения - в 2021 году задержанных граждан из эрефии было всего 4 тысячи, теперь их число выросло почти в 11 раз.

Больше всего задержанных на границах США (без учета граждан стран Латинской Америки) - из стран БРИКС, в том числе из россии, Индии и Китая.

В 2023 году на юге США было задержано 42 тысячи индийцев и 24 тысячи китайцев (в 2021-м - 2600 и 450 соответственно).

Но, как отмечает издание, если рашисты пытаются попасть в США преимущественно через южные границы, то индийцы и китайцы нередко выбирают путь через Канаду.