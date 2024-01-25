За год более 40 тысяч русских пытались нелегально переселиться в США

За год на южных границах США были задержаны 43 тысячи российских граждан. Об этом сообщает The Economist.
Приводятся данные для сравнения - в 2021 году задержанных граждан из эрефии было всего 4 тысячи, теперь их число выросло почти в 11 раз.
Больше всего задержанных на границах США (без учета граждан стран Латинской Америки) - из стран БРИКС, в том числе из россии, Индии и Китая.
В 2023 году на юге США было задержано 42 тысячи индийцев и 24 тысячи китайцев (в 2021-м - 2600 и 450 соответственно).
Но, как отмечает издание, если рашисты пытаются попасть в США преимущественно через южные границы, то индийцы и китайцы нередко выбирают путь через Канаду.