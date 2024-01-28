Политика США могут разблокировать помощь Украине: в Сенате договорились о миграционных изменениях – CNN

2024-01-28 16:30

 

Ожидается, что соглашение о дополнительных полномочиях США будет обнародовано уже на следующей неделе.

Участники переговоров в Сенате согласились значительно ограничить пересечение нелегальными мигрантами южной границы США. Ожидается, что соглашение о дополнительных полномочиях США будет обнародовано уже на следующей неделе. Шаг направлен на прекращение волны мигрантов, охвативших федеральные власти в течение последних нескольких месяцев.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Соглашение также ускорит процесс предоставления убежища. Дела будут рассматриваться в течение шести месяцев по сравнению с нынешней системой, при которой это может занять до 10 лет для искателей убежища.

"Эти детали открывают новое окно в громкие переговоры, продолжающиеся уже несколько месяцев, поскольку лидеры Сената надеются, что им удастся присоединить соглашение к помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку надвигаются внутренние и международные кризисы", – говорится в материале.

Однако этот план также оказывает давление на республиканцев, поскольку бывший президент Дональд Трамп призвал Республиканскую партию отклонить что угодно, кроме того, что он называет "идеальным" законопроектом.

Президент Джо Байден в заявлении о текущих переговорах в Конгрессе сказла, что соглашение, над которым работали участники переговоров в Сенате, является жестким и справедливым.

"То, о чем говорилось в переговорах, — если оно (решение – ред.) будет принято как закон – станет самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границы, которые мы когда-либо проводили в нашей стране. Это дало бы мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она будет перегружена и если бы мне дали эти полномочия, я бы использовал их в день, когда подпишу законопроект", — прокомментировал Байден.

Согласно пакету, который вскоре будет обнародован, Министерству внутренней безопасности США (DHS) будет предоставлено новое чрезвычайное полномочие закрыть границу, если среднее ежедневное количество мигрантов достигнет 4000 в течение одной недели.

Если в течение определенной недели количество мигрантов, пересекающих границу, превысит 5000 в среднем в день, DHS будет обязан закрыть границу для мигрантов, пересекающих ее нелегально, не въезжая через пункты въезда.

Некоторым мигрантам разрешат остаться, если окажется, что они убегают от пыток или преследований в своих странах.

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