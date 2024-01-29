Политика Зеленский ждет справедливой мобилизации и чтобы повестки не раздавали на улицах

2024-01-29 17:37

Президент Владимир Зеленский ожидает справедливого закона о мобилизации от военной верхушки, призывая к справедливости для военнообязанных и цифровизации процесса привлечения в армию.

Источник: Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD

Прямая речь: "Только по-справедливости. В вопросе мобилизации важен момент демобилизации. Многие отвоевали много дней. Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец. Благодарности мало от общества, я считаю.

Надо справедливые ротации, надо давать широкие отпуска. Деньгами все прикрыть нельзя. Хотя заработные платы высокие, но, тем не менее, надо справедливость в этом направлении.

И так же я ожидаю от военных сегодня закона о справедливой мобилизации или продолжения, или изменения в законе – можно по-разному это называть. В любом случае, я бы хотел, чтобы это был комплексный, справедливый законопроект. Вот и все. Их задача сегодня это сделать.

Никто не говорит, что это популярное решение или непопулярное. Но, мне кажется, важно, чтобы военные подготовили вместе с Министерством обороны подготовили справедливый ответ на этот вопрос".

Детали: Зеленский также назвал неправильным, что представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки ходили по улицам и искали мужчин, которые не пришли в "военкоматы".

"Они не должны этого делать. Поэтому я и попросил наших военных и депутатов: когда они будут готовить этот законопроект – чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения диджитал-формата и тому подобное. Мы живем во время цифровизации и мы очень цифровизированная страна – нет проблем решить этот вопрос современно", – сказал президент.

По поводу защиты прав и свобод граждан он отметил, что в Украине введено военное положение и поэтому сложно говорить о защите свобод.