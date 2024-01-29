Политика "путина остановит только одно" – глава МИД Литвы назвал главное условие

2024-01-29 20:04

Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что диктатор Владимир Путин не остановится.

Президент-диктатор России Владимир Путин не остановится, пока его не остановят. Для этого нужно, чтобы Украина победила в войне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Я буду говорить об этом всякий раз, когда имею возможность: Путин не остановится, пока его не остановят. Единственный способ остановить его – это выиграть войну в Украине. И это единственный способ действительно быть уверенным, что его экспансионистская идея остановлена, возможно, не остановлена навсегда, потому что кто знает, мы не можем предсказать будущее, но, по крайней мере, остановлено", — подчеркнул политик.

Литовский министр также добавил, что действия России опасны не только для Украины, но и других государств.

"Это становится действительно опасным для Украины, но потом оно становится опасным и для всех других. Это может быть Молдова, Грузия и даже страны Балтии. И посмотрите, норвежский глава Генштаба говорит: вы знаете, мы должны быть готовы к настоящей войне", — резюмировал глава МИД Литвы.