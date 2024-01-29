Политика ЕС готов ввести санкции против Венгрии, если она не поддержит помощь Украине - FT

2024-01-29 22:15

 

Европейский союз разработал план экономических санкций против Венгрии как меры давления на страну.

Об этом сообщает Financial Times.

План включает угрозу отказа в финансовой помощи со стороны других стран ЕС, если Венгрия не изменит свою позицию на саммите 1 февраля. Это может привести к снижению интереса инвесторов к Венгрии, вызвав потенциальные экономические проблемы, такие как потеря рабочих мест и замедление роста.

Под давлением ЕС Венгрия согласилась на компромисс по помощи Украине, сохраняя при этом свое ежегодное право вето на выплаты. Венгерская экономика, характеризующаяся высоким государственным дефицитом и другими проблемами, подвергается риску из-за экономического давления ЕС.

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Политика

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