Политика Столтенберг встретится с конгрессменами США для обсуждения поддержки Украины

2024-01-30 19:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в США встретится с представителями администрации Джо Байдена, законодателями и союзниками бывшего президента Дональда Трампа.

Главной целью его поездки является получение финансирования для Украины в размере 60 миллиардов долларов.

Так, во вторник Столтенберг посетит Конгресс, где встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства Хакимом Джефрисом, лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и другими представителями обеих партий.

"Впервые встречусь с членами Конгресса. И, конечно, с нетерпением жду встречи с ними, чтобы обсудить многие вопросы, включая Украину", – заявил генсек НАТО.

По его словам, начавший эту войну кремлевский диктатор Владимир Путин "мог бы закончить ее сегодня, если бы прекратил нападать на соседа".

"Война также могла бы закончиться, если бы Украина перестала защищаться. Но это не означало бы мир. Это означало бы российскую оккупацию, а оккупация – это не мир", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек также выразил уверенность, что все союзники из НАТО, включая США, продолжат оказывать поддержку Украине. По его словам, победа Путина развязала бы руки "другим авторитарным лидерам – Северной Корее, Ирану и Китаю".

Столтенберг напомнил, что, несмотря на прогнозы экспертов, Украина уволила 50% территории, которую РФ оккупировала в начале войны. А ВСУ нанесли российской армии тяжелые потери.

Кроме того, в среду Столтенберг выступит с речью в Фонде наследия, консервативном аналитическом центре, тесно связанном с Трампом. Этот визит состоится на фоне того, как Трамп и его союзники оказывают давление на республиканцев, чтобы они отклонили пакет на сумму 111 миллиардов долларов, включающий помощь Украине, Израилю и Тайваню из-за разногласий с Белым домом по приграничной политике.