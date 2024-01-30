Жизнь Украинцы могут лишиться пенсии и потерять стаж: как это связано с трудовой

2024-01-30 17:37

Украинцам рассказали, какие ошибки в записях в трудовой книжке могут быть одной из причин отказала в назначении пенсии или потери части страхового стажа, тем самым уменьшением размера пенсионной выплаты.

Об этом пишет издание "На пенсии" в ответ на вопрос читателей.

"Какие ошибки в оформлении трудовой книжки могут привести к отказу в зачислении стажа и как их исправить? К примеру, нет печати и фамилии ответственного за открытие книжки. На что это повлияет? А если предприятие уже перерегистрировалось за столько лет и сейчас имеет другое название и печать? Может ли эта ошибка при оцифровке привести к тому, что система не примет трудовую книжку?", - говорится в сообщении.

В ответ на это в издании напомнили, что стаж после 1 января 2004 года подтверждается данными об уплате страховых взносов. При этом стаж до указанной даты по-прежнему подтверждается данными трудовой книжки и другими бумажными документами. При таких обстоятельствах ошибки в трудовой книжке действительно могут стать причиной потери части стажа.

В частности, взяв в руку свою трудовую книжку, следует, обратить внимание на следующие вещи.

Как отмечается, при принятии на работу должна быть соответствующая запись (дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилия (ФИО), печать).

Также должна быть полная запись об изменении названия предприятия или о реорганизации, если такие изменения происходили.

Кроме того, в трудовой не должно быть приписок другими чернилами к предварительным записям о принятии или увольнении. Такую приписку важно правильно оформить отдельной записью. При этом запись должна быть заверена должным образом – "добавленной информации верить", печать и подпись уполномоченного лица.

Внимание украинцев также обратили на то, что при изменении фамилии важно указать название документа, согласно которому происходит изменение, а также указать, кем и когда он выдан.

К тому же важно учесть, что исправлять ошибки, сделанные в записях в трудовых книжках работников, могут только работодатели, которые, собственно, такие неточные записи допустили.