Политика Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота, - глава ЦРУ Бернс

2024-01-31 22:15

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс пояснил, что для США стратегически важно продолжать поддержку Украины на фоне дальнейшей полномасштабной агрессии РФ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на статью Бернса для журнала Foreign Affairs.

По мнению главы ЦРУ, Россия уже проиграла войну на многих уровнях, потеряв как минимум 315 тысяч российских военных и две трети довоенного танкового парка, а также не приблизившись к стратегической цели – захватить Киев и покорить Украину.

Он также считает, что вторжение подорвало власти Путина, свидетельством чему стал мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в июне 2023 года. В то же время тот настроен затягивать войну, надеясь, что время – на его стороне.

"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Менее пяти процентов оборонного бюджета США – скромная инвестиция по сравнению со значительной геополитической отдачей для Соединенных Штатов и заметной доходностью для американской промышленности", – пишет Бернс.

Он отмечает, что дальнейшая помощь Киеву оружием обеспечит ему более "сильную позицию" в случае вероятных переговоров, а также даст шанс обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России.

"Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы голом в свои ворота исторического масштаба", – заключает глава ЦРУ.