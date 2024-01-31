Политика Bloomberg: Союзники смогут предоставить Украине 600 000 артснарядов из обещанного миллиона

2024-01-31 20:48

Из миллиона артиллерийских снарядов, который европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных евродипломатов, знакомых с вопросом.

По словам собеседников журналистов, министры обороны, которые встретятся в Брюсселе 1 февраля, могут попытаться подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общее количество, но все равно не добьются цели в миллион снарядов.

"Если у украинских войск нет снарядов, чтобы удерживать давление, Россия может продолжать артиллерийские обстрелы, пока ее пехота атакует украинские позиции. Это несправедливая борьба для украинских защитников", – сказала Энн Мари Дейли, исследователь Rand Corp и офицер запаса армии США.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что украинские войска в среднем выпускают всего на треть меньше снарядов, чем россияне. По эстонским оценкам, Москва намерена получить около 4,5 миллиона снарядов как собственного производства, так и из Северной Кореи.

"И хотя более современные гаубицы и оборудование для наведения означают, что украинским войскам не нужно столько снарядов, как российским, чтобы нанести такой же ущерб, количественный недостаток не может быть полностью преодолен", – сказал Певкур.