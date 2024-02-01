Политика Буданов заинтриговал заявлением, что следующие полгода войны будут интересны

2024-02-01 21:37

Глава ГУР дал прогноз о ходе боевых действий.

В ближайшие шесть месяцев войны агрессорки России против Украины будут "интересными". Наступление оккупационных войск закончится.

Такое мнение в интервью CNN высказал руководитель украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Следующие шесть месяцев будут интересны, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", — отмечает Буданов.

Главный военный разведчик Украины заявил, что война закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного".

По его словам, на оккупированных территориях находится более 500 тыс. российских оккупантов. Впрочем, отмечает Буданов, он не видит потенциала для большого прорыва РФ или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.

Напомним, ранее руководитель украинской военной разведки заявлял, что на фронте продолжается наступательная операция РФ, которая началась в ноябре 2023 года. По его словам, картина окончания войны станет понятнее ближе к весне.