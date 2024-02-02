Политика У найближчий місяць ціни на електроенергію в Україні не піднімуть, — Денис Шмигаль дав нову обіцянку

2024-02-02 20:34

Прем’єр міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у найближчий місяць ціни на електроенергію в Україні не будуть підіймати та заявив, що жодних відключень, попри атаки росіян, наразі не планується.

"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення”, – заявив він у Telegram.

Шмигаль також зазначив, що станом на сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується.

“Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E”, – додав прем’єр міністр.

Денис Шмигаль також підкреслив той факт, що попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в українських домівках все ж є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що тарифи на електроенергію не підвищуватимуть до кінця квітня 2024 року.

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