Политика Пентагон предупредил Конгресс о последствиях непринятия пакета помощи для Украины

2024-02-07 17:37

 

В Пентагоне заявили о том, что Китай внимательно следит за развитием ситуации в США по согласованию помощи Украине. И если Конгресс будет медлить дальше, это усилит готовность Пекина к агрессивным провокациям в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она сказала, чем грозит провал помощи Украине самой Америке.

"Китай следит за тем, как мы поддерживаем Украину в условиях нескрываемой агрессии РФ. Если мы дрогнем, КНР также будет смело предпринимать еще больше провокационных действий в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала Сингх.

Представитель оборонного ведомства США подчеркнула, что борьба Украины за свою независимость посылает сигнал авторитарным режимам во всем мире о том, что нарушение международного порядка будет иметь для них высокую цену.

Поэтому если Америка проявит слабость и ее поддержка Украины пошатнется, это создаст другой, опасный для мира сигнал, заметила Сингх.

Прежде всего, последствия будут ощутимы со стороны страны-агрессора России. Путин ведь не ограничится Украиной в своих стремлениях распространить влияние РФ дальше, в том числе на страны Североатлантического альянса.

"Если Путин атакует кого-то из наших союзников по НАТО, мы окажемся в прямом конфликте, поскольку обязуемся защищать каждый дюйм территории Альянса", – подчеркнула Сабрина Сингх.

Поэтому перед США стоит выбор: либо выделить средства сейчас, чтобы помочь Украине, либо заплатить гораздо большую цену потом, чтобы противодействовать более серьезным последствиям, подчеркнула представитель Пентагона.

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