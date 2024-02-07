Пентагон предупредил Конгресс о последствиях непринятия пакета помощи для Украины

В Пентагоне заявили о том, что Китай внимательно следит за развитием ситуации в США по согласованию помощи Украине. И если Конгресс будет медлить дальше, это усилит готовность Пекина к агрессивным провокациям в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она сказала, чем грозит провал помощи Украине самой Америке.
"Китай следит за тем, как мы поддерживаем Украину в условиях нескрываемой агрессии РФ. Если мы дрогнем, КНР также будет смело предпринимать еще больше провокационных действий в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала Сингх.
Представитель оборонного ведомства США подчеркнула, что борьба Украины за свою независимость посылает сигнал авторитарным режимам во всем мире о том, что нарушение международного порядка будет иметь для них высокую цену.
Поэтому если Америка проявит слабость и ее поддержка Украины пошатнется, это создаст другой, опасный для мира сигнал, заметила Сингх.
Прежде всего, последствия будут ощутимы со стороны страны-агрессора России. Путин ведь не ограничится Украиной в своих стремлениях распространить влияние РФ дальше, в том числе на страны Североатлантического альянса.
"Если Путин атакует кого-то из наших союзников по НАТО, мы окажемся в прямом конфликте, поскольку обязуемся защищать каждый дюйм территории Альянса", – подчеркнула Сабрина Сингх.
Поэтому перед США стоит выбор: либо выделить средства сейчас, чтобы помочь Украине, либо заплатить гораздо большую цену потом, чтобы противодействовать более серьезным последствиям, подчеркнула представитель Пентагона.