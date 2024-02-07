Политика В Польше фермеры собираются снова заблокировать границу Украины: в Гостаможслужбе раскрыли детали

2024-02-07 20:04

В Польше фермеры планируют провести очередную блокировку пунктов пересечения на границе с Украиной. Предварительно акция должна начаться утром в пятницу, 9 февраля.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины. Как отмечается, ожидается, что блокировка будет в течение месяца.

"Польские таможенники проинформировали о том, что блокировка пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" должна начаться в 11:00 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта 2024 года", – говорится в сообщении министерства.

Стайкеры заявили, что от указанной даты будут пропускать по одному грузовику в час в обоих направлениях. Для пересечения границы автобусами, "гуманитаркой" или топливом ограничения не будут применяться.

Данные по блокированию других пунктов пропуска на польско-украинской границе выясняются. Специалисты Гостаможслужбы будут для этого встречаться со своими польскими коллегами.

Отметим, что 16 января польские перевозчики прекратили блокировку границы с Украиной и разблокировали движение по всем пунктам пересечения. Митингующие в Румынии также в январе время от времени блокировали КПП "Сирет", "Виковую-де-Сус" и "Халмеу", однако на 20 января акция протеста была полностью завершена.