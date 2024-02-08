Политика Дуда оценил слова Трампа об окончании войны в Украине за 24 часа

2024-02-08 22:15

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он может закончить войну в Украине всего за 24 часа, снова став президентом США. По мнению польского лидера, Трамп сдержит свое обещание.

Соответствующее заявление Дуда сделал во время встречи с президентом Руанды Полем Кагаме в Кигале, состоявшейся в рамках его визита в страны Восточной Африки, пишет польское издание Wiadomości.

"Основываясь на своем личном опыте президента, когда-то работавшего с президентом Трампом, могу сказать: то, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому, если бы я получил какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это выполнялось", – сказал Дуда.

Польский лидер добавил, что Трамп "серьезно относится ко всему, что он говорит".