Политика Военная помощь Украине от США: Сенат приблизился к рассмотрению законопроекта

2024-02-10 13:30

Сенат США приблизился к рассмотрению законопроекта, предусматривающего помощь Украине.

Сенат США 9 февраля приблизился к принятию законопроекта, предусматривающего оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,34 млрд. Сенат проголосовал за продвижение законопроекта на один шаг в ряде предварительных голосований, которые могут затянуться на следующую неделю, если лидеры партий не смогут договориться с законодателями об ускорении разбирательства.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Инициативу поддержали 64 законодателя, 19 высказались против. Еще 17 сенаторов не участвовали в голосовании. Для принятия решения было необходимо не менее 60 голосов сенаторов.

Законодатели ожидают, что следующий процедурный шаг будет сделан на сессии в воскресенье. Даже если документ пройдет разбирательство в Сенате в воскресенье, этот пакет все равно ждет голосования в Палате представителей, где республиканцы представляют большинство.

По данным Reuters, многие республиканцы хотят заключить соглашение с лидером большинства в Сенате, демократом Чаком Шумером, чтобы разрешить внесение поправок в законодательство в обмен на более быстрые действия. Но другие республиканцы, отвергающие предусмотренную законопроектом помощь Украине в размере $61 млрд, пообещали затягивать рассмотрение как можно дольше.

В США уже несколько месяцев не удается согласовать предоставление Украине $61 млрд из-за противодействия со стороны республиканцев в Конгрессе. Сенат США 7 февраля не смог проголосовать за законопроект по усилению миграционной политики, также предусматривавший дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Сенат 8 февраля проголосовал за начало работы над пакетом помощи Украине, Израилю и другим союзникам США.