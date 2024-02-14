Политика Владимир Зеленский заявил, что помощь США восстанавливает глобальную стабильность

2024-02-14 10:29

Президент Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов США за поддержку законопроекта, предусматривающего помощь Украине более чем на 60 млрд долларов. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, поддержавшим продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение", - написал он.

По словам Зеленского, дальнейшая помощь США позволяет в Украине спасать человеческие жизни от российского террора, а "это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну".

"Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира", – резюмировал Зеленский.

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал пакет, предусматривающий более 60 млрд долларов для Украины – преимущественно на военную помощь.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский назначил нового Главнокомандующего

2024-02-08 20:35

Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский

2024-02-05 22:15

Зеленский заявил о прибытии двух систем ПВО, которые сбивают все

2024-02-03 09:30

У Зеленского назвали Залужного менеджером и признали, что удивлены резонансом вокруг его возможного увольнения

2024-02-02 12:29

Еще новости в разделе "Политика"

Владимир Зеленский заявил, что помощь США восстанавливает глобальную стабильность

2024-02-14 10:29

В Сенате США согласились на финальное голосование по помощи Украине — проведут на днях

2024-02-13 17:37

Rheinmetall: Украина нуждается в 2 млн снарядов в год, Германия с этим не справится

2024-02-13 16:48

Украинская разведка подсказала Маску где оккупанты закупают Starlink

2024-02-13 16:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Владимир Зеленский заявил, что помощь США восстанавливает глобальную стабильность 2024-02-14 10:29
В Сенате США согласились на финальное голосование по помощи Украине — проведут на днях 2024-02-13 17:37
Rheinmetall: Украина нуждается в 2 млн снарядов в год, Германия с этим не справится 2024-02-13 16:48
Украинская разведка подсказала Маску где оккупанты закупают Starlink 2024-02-13 16:05