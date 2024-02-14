Политика Демократы в Сенате США изобрели способ принятия законопроекта о помощи для Украины — Politico

2024-02-14 16:05

 

Спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который заявлял, что не будет поддерживать принятый Сенатом дополнительный законопроект по нацбезопасности в его нынешнем виде и настаивал на том, что республиканцы в Палате представителей напишут свой закон, хотят "загнать в угол" для голосования за помощь Украине.

Об этом пишет Politico.

Накануне Джонсон в своем заявлении отклонил законопроект Сената на сумму 95 млрд долларов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку он не содержал положений об усилении безопасности границ.

Он сказал, что при отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената Палате представителей придется снова действовать "по собственной воле по этим важным вопросам".

"Республиканцы в Палате представителей хотят найти собственное средство для решения проблем национальной безопасности и границ. А Джонсон сталкивается с давлением со стороны консерваторов, требующих выступить против любого финансирования Украины", — говорится в Politico.

При этом некоторые члены Палаты представителей намекают, что будут стремиться сместить его, если представитель Республиканской партии поставит на обсуждение закон о помощи Украине.

"Между тем демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", — пишет издание.

При этом крайне важно то, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.

Напомним, 13 февраля Сенат США принял объединенный пакет помощи для Украины более чем на 60 млрд долларов, а также для Израиля и Тайваня. Однако трампист Майк Джонсон действительно намекал, что не вынесет на рассмотрение нижней палаты Конгресса проголосованный Сенатом законопроект.

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