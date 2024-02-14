Политика Эрдоган заявил о "справедливом мире" между Украиной и роССией

2024-02-14 19:05

По словам президента Турции, несмотря на кровопролитие, разрушение и боль, Анкара верит, что справедливый мир возможен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об ответственности по обеспечению прекращения огня во время российско-украинской войны. По его словам, он верит, что между Россией и Украиной возможен "справедливый мир".

Об этом шла речь во время Всемирного правительственного форума (WGS), который продолжается в Дубае, сообщает корреспондентка "Укринформа".

"Турция прилагала и готова прилагать усилия для прекращения русско-украинской войны. Мы взяли на себя ответственность обеспечить прекращение огня во время русско-украинской войны, а затем проложить путь к постоянному миру. Стамбульский процесс показал, что стороны могут собираться и встречаться по минимуму моментов .Черноморская инициатива предотвратила дальнейшее углубление продовольственного кризиса", — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турцией было сделано много политических, дипломатических и экономических шагов, чтобы "конфликт" был прекращен.

“Они (шаги — ред.) были направлены на тушение пожара, а не на его разжигание. Несмотря на кровопролитие, разрушение и боль, мы все еще верим, что справедливый мир возможен. Надеюсь, мы продолжим активизировать наши усилия для этого", – добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин должен был приехать в Реджеп Эрдоган, однако встречу перенесли якобы из-за того, что стороны не смогли прийти к взаимопониманию по ряду важных вопросов.