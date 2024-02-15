Жизнь До 7100 гривен: как изменились выплаты безработным в 2024 году

2024-02-15 18:26

 

Украинцы, оставшиеся без работы, могут получить государственную компенсацию в виде пособия по безработице.

Об этом напомнили в ЦЗ.

Так, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата в Украине составляет 7100 гривен. В свиязи с этим увеличиваются все предусмотренные законодательством выплаты, размер которых зависит от минимальной заработной платы.

Следовательно, максимальный размер пособия по безработице, который во время военного положения не может превышать размер минимальной заработной платы, установленный законом на 1 января календарного года, увеличивается до 7100 гривен. При этом минимальный же размер пособия по безработице составляет 1500 гривен.

Напомним, в Украине проводится прием заявок на денежные выплаты.

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