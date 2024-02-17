Политика Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году

2024-02-17 10:30

 

Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенное Украиной и Францией 16 февраля, предусматривает выделение Парижем до 3 миллиардов евро военной помощи Киеву в течение 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заместителя председателя Офиса президента Игоря Жовкву

Детали: Как отметил Жовква, соглашение по безопасности с Францией определяет составляющие ее "обязательств по безопасности" – всесторонняя помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности, поддержка экономического восстановления и восстановления, предотвращение и активное сдерживание любой новой агрессии со стороны РФ, а также поддержка интеграции в ЕС и НАТО.

"Закреплены конкретные объемы поддержки – в 2024 году Франция предоставит Украине до 3 миллиардов евро военной помощи. Поддержка продлится в течение 10 лет действия соглашения", – добавил он.

Отдельно соглашение предусматривает направления военного и безопасностного сотрудничества Киева и Парижа, включая совместное производство оружия, предоставление дальнобойного оружия и боевой авиации, сотрудничество в киберпространстве.

Также Украина и Франция, согласно договору, будут сотрудничать в вопросе использования замороженных российских активов, санкций против государств-агрессоров и привлечении их к ответственности.

Как сообщалось, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже 16 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности в рамках рамочной декларации "Группы семи".

Перед тем Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Великобританией и Германией.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Карпатах снова погиб мужчина, пытавшийся нелегально пересечь границу с Румынией

2024-02-16 13:30

фото Бринк: США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

2024-02-14 20:48

В Украину идет похолодание - прогноз погоды на ближайшие дни

2024-02-13 11:33

Сенат США провел новое процедурное голосование за законопроект о помощи Украине

2024-02-12 22:15

Еще новости в разделе "Политика"

Буданов ответил, что будет труднее вернуть - Крым или Донбасс

2024-02-17 14:30

Экономист шокировал заявлением о расходах на новый призыв

2024-02-17 12:30

Некоторое оружие от США таки поступает в Украину благодаря предыдущим контрактам

2024-02-17 11:30

Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году

2024-02-17 10:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Буданов ответил, что будет труднее вернуть - Крым или Донбасс 2024-02-17 14:30
Экономист шокировал заявлением о расходах на новый призыв 2024-02-17 12:30
Некоторое оружие от США таки поступает в Украину благодаря предыдущим контрактам 2024-02-17 11:30
Франция передаст Украине до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году 2024-02-17 10:30