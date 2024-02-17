Политика Некоторое оружие от США таки поступает в Украину благодаря предыдущим контрактам

2024-02-17 11:30

Для новых пакетов помощи требуется поддержка конгрессменов.

В Украину продолжают поставлять некоторую военную технику и боеприпасы из США, даже несмотря на отсутствие решения о выделении дополнительного финансирования от Конгресса. Это происходит за счет соглашений, которые заключили ранее.

Таким является ответ Министерства обороны США на запрос «Голоса Америки».

По информации Пентагона, в Украину идут поставки артиллерийских снарядов, ракет для систем залпового огня HIMARS, средств противовоздушной обороны и ряд других военных устройств. Однако, для новых пакетов военной помощи необходимо, чтобы конгрессмены выделили деньги.

Последний пакет вооружений для Украины был анонсирован 27 декабря прошлого года. Впрочем, Пентагон может выполнить определенные предварительные обязательства перед Киевом благодаря уже существующим контрактам по программе USAI.

В отличие от программы президентских полномочий (PDA), позволяющей США быстро поставлять оружие в Украину непосредственно из собственных складов, USAI предусматривает заказ оборудования у производителей. Однако, все финансирование для нее уже исчерпало и денег на новые закупки нет.

По словам спикера Министерства обороны США Джеффа Юргенсена, каждый контракт USAI имеет определенный период выполнения, сроки производства и доставки.

«Во многих случаях – например, со 155-мм боеприпасами, системами ПВО NASAMS, ПТРК Javelin и Stinger, ракетами GMLRS для HIMARS, рядом БПЛА и средствами противодействия дронам – производство и поставка этого в Украину, а также пополнение запасов США продолжается согласно условиям этих контрактов», – уточнил чиновник.

Напомним, контролируемый демократами Сенат принял пакет военной помощи Украине, Израилю и другим союзникам на сумму 95,34 млрд долларов незадолго до рассвета 13 февраля, однако спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что палата не будет спешить с рассмотрением сенатского законопроекта.

Сторонники Украины из обеих партий призвали Джонсона действовать быстро по дальнейшей помощи Украине, ссылаясь на неотложную потребность Киева в боеприпасах и других материальных средствах.

Однако Палата представителей США ушла на каникулы, так и не рассмотрев законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю.