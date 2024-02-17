Политика Германия объявила военную помощь Украине более чем в 1 млрд евро

2024-02-17 16:30

Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи объемом на 1,1 млрд евро.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"На этот год мы предусмотрели военную помощь для Украины на сумму 1,7 млрд евро и 6 млрд евро - это обязательства на последующие годы", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что Германия взяла обязательства для оказания военной помощи Украине на общую сумму в 28 млрд евро.

По его словам, Германия занимает второе место среди всех стран мира по поддержке Украины.

"Сегодня мы готовим новый пакет помощи. Это 1,1 млрд евро", - подчеркнул Шольц.

Он сказал, что этот пакет военной помощи предусматривает предоставление Украине 36 бронированных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тысяч снарядов, две системы зенитных комплексов Skynex и ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T.

В свою очередь, Зеленский выразил благодарность Германии за новый оборонный пакет, который очень нужен Украине именно сейчас.

"В частности, эта артиллерия так нужна, и именно сейчас она является критической потребностью на фронте, а также пушки, которые нужны именно сейчас, и противовоздушная оборона, системы, которые так нужны сегодня", - сказал Зеленский.

Президент Украины выразил сожаление, что сейчас "имеем ощутимое уменьшение поставок от партнеров", но "поддержка Германии, в таких условиях, является жизненно важной для Украины и наших фронтов на фронте".

Зеленский ценит, что Шольц и Германия не являются в стороне, когда Украина нуждается в помощи.

"Уже в ближайшее время эта помощь, артиллерия, будет на фронте", - сказал Зеленский.

Сегодня в Берлине подписали важное соглашение с Украиной

16 февраля, в Берлине подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

Шольц назвал подписание этого соглашения историческим шагом. Германия продолжит поддерживать Украину и в дальнейшем против российской агрессивной войны.