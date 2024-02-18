Политика Шольц о возможной поставке Taurus Украине: Нужен правильный момент

2024-02-18 08:30

 

Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции по безопасности пришлось оправдываться за то, что Германия не поставляет ракеты Taurus Украине.

Об этом сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Шольца после его выступления несколько раз спросили, о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия тратит (на поставки в Украину) больше всех в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины.

После уточнений о причинах торможения с поставкой ракет он, впрочем, сказал, что вопрос в поиске лучшего момента для этого. "Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения", – пояснил канцлер.

Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus, но намекнул, что будет развитие в том, что Германия готова поставлять Украине. "Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил он.

Как рассказывала "Европейская правда", в правительственной коалиции давят на Шольца о передаче Taurus Украине. Перед этим Великобритания предложила Берлину путь решения дилеммы с Taurus для Украины.

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