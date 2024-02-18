Политика Дания передаст Украине всю свою артиллерию

2024-02-18 15:30

В Европе есть неиспользуемое военное оборудование и его стоит передать Украине, заявила глава правительства Дании.

Дания передаст Украине всю свою артиллерию. Об этом в субботу, 17 февраля, заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен во время выступления на 7-м Украинском ланче в Мюнхене.

Фредериксен призвала другие европейские страны поступить так же и передать Украине свои средства ПВО и боеприпасы, поскольку она сейчас нуждается в них больше.



"Лидеры стран Европы часто говорят о проблемах с производством оружия, называя их причиной, не позволяющей увеличить поставки помощи Украине. Однако сейчас они открывают новые оборонные предприятия на перспективу", - сообщила она.



В то же время она отметила, что у украинских защитников нет времени ожидать боеприпасов, которые поступят "потом".



"Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине", - подчеркнула чиновница.

Страны Евросоюза не смогут выполнить этот план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

А накануне СМИ сообщили, что три страны блокируют решение о совместных закупках снарядов вне ЕС.