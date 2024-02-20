ВОЙНА В Украине У Зеленского сообщили, что в строительстве защитных военных сооружений участвуют все области

2024-02-20 15:37

К строительству защитных сооружений в прифронтовых и приграничных регионах привлечены все области Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Facebook .

"Бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивать системы заграждений и т.д. Кировоградская область и Закарпатье - помогают в Запорожской области. Тернопольская и Львовская области - в Сумской. Бригады из Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областей – строят защиту в Донецкой области", – написал он.

Кулеба напомнил, что враг ежедневно совершает атаки с помощью дронов, крылатых ракет и баллистики. По меньшей мере, половину вражеских беспилотников сбивают мобильные огневые группы.

"Именно поэтому вместе с областными военными администрациями продолжаем работу над увеличением сети таких групп и их укомплектованием для борьбы с "шахедами" по всей Украине. Строим и усиливаем защиту страны постоянно", - заверил чиновник.

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