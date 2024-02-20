Политика В Палате представителей США представили еще один законопроект о помощи Украине

2024-02-20 16:05

В Палате представителей Соединенных Штатов представили измененную версию пакета мер по оказанию помощи Украине и Израилю. Также к безопасности границ.

Об этом сообщает The Hill.

«Двухпартийная группа законодателей призывает своих коллег поддержать модифицированную версию пакета помощи иностранным государствам и обеспечение границ, который она представила на прошлой неделе«, — говорится в сообщении.

Республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден призывают своих коллег поддержать альтернативную версию законопроекта об иностранной помощи и настаивают на срочном оказании помощи Украине.

«За два года, прошедших с момента вторжения РФ в Украину…поддержка Америкой молодой украинской демократии была двухпартийным консенсусом в Конгрессе«, — написали Фицпатрик и Голден в письме, направленном в Палату представителей .

Он подчеркнул:

«Но сейчас положение Украины под угрозой. У ее борцов за свободу заканчиваются боеприпасы, они отступают с востока под давлением дальнейшего продвижения РФ. Это прямой результат безысходной ситуации в Конгрессе».

Депутаты заявили, что:

«США не могут отвлечься от украинского бьющегося и умирающего народа, чтобы сохранить свою демократию и суверенитет. Они доказали, что, имея американское оружие и боеприпасы, могут победить в этой борьбе. Мы знаем, что без них они могут потерпеть поражение«.



Напомним, Двухпартийная группа умеренных конгрессменов в Палате представителей Соединенных Штатов представила 16 февраля законопроект о дополнительном финансировании, включающий помощь Украине, Израилю и Тайваню вместе с мерами по усилению границы.

Как сообщала Рубрика, Палата представителей будет иметь период работы в округах, что фактически означает каникулы, которые продлятся до 27 февраля.

Что известно о рассмотрении законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайване

Напомним, 9 февраля стало известно, что Сенат США проголосовал за продолжение рассмотрения вопроса с выделением финансирования для Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе в выходные. За это проголосовали 64 сенатора, против выступили 19.

А вже 11 февраля, верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов (Сенат) проголосовала за прекращение дебатов и внесение поправок в законопроект HR 815. Он предусматривает выделение $95 миллиардов в поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

К тому же 13 февраля стало известно, что сенаторы Соединенных Штатов приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю и Тайваню.

Стоит добавить, что спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки республиканец Майк Джонсон подверг критике законопроект Сената США о помощи Украине и Израилю за отсутствие мер, которые могли бы остановить рекордный поток мигрантов через границу США и Мексики.

Однако позже 13 февраля, Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.