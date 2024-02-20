Политика Поляки заявили о намерении продолжить блокаду границы до апреля и пригрозили не пропускать автобусы

2024-02-20 18:26

Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц - до апреля.

Об этом заявил лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", которая блокирует пункт пропуска "Медика-Шегини" Роман Кондрув в комментарии RMF24.

"Мы обостряем акцию протеста. Сегодня я собираюсь подать (документы - ред.) на продолжение протеста на следующий месяц (протеста - ред.), он продлится до апреля. Мы будем это делать на ротационной основе: фермеры частично будут работать в поле, а частично будут стоять на границе", - сказал Кондрув.

Организатор акции подчеркнул, что действующее правительство не выполнило своих обязательств перед фермерами.

Также он добавил, что если протест аграриев не принесет результата, а украинская сторона будет блокировать границу со своей стороны, то фермеры могут начать не пропускать пассажирские автобусы из Украины.

"Если мы решим не впускать также автобусы, то будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть наконец будет искать содержательные решения", - заявил Кондрув.

Напоминаем:

Утром 20 февраля польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Украинские перевозчики начали акцию протеста на трех пунктах пропуска на границе с Польшей - "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".