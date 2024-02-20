Политика Премьер Эстонии призвала другие страны передать помощь Украине со своих складов

2024-02-20 20:04

Эстонские политики постоянно думают о том, что еще можно дать Украине, и на складах других стран наверняка есть вещи, которыми можно было бы поддержать Украину.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Если у нас есть пробелы, то давайте подумаем, как их заполнить. В Мюнхене у меня были встречи с представителями оборонной промышленности на тему того, как объединить эстонский технологический сектор и оборонную промышленность. Мы инициировали спецпланирование оборонного промышленного парка. Подобные инициативы есть и в других странах. На все это нужно время. Поэтому нам нужно еще подумать о том, что мы можем сделать, чтобы положить конец этой войне", - сказала она.

Каллас оценила предложение Чехии

По ее словам, если недавнее сообщение президента Чехии Петра Павела о том, что в мире есть 800 000 снарядов, которые можно передать Украине, соответствует действительности, то необходимо начать переговоры, чтобы эти снаряды как можно быстрее были переданы Украине.

"Я считаю, что, когда чехи обнародовали это, они провели исследовательскую работу и пообщались. Те страны, у которых снаряды есть, безусловно, должны договориться о том, как они могут быть переданы Украине", - заявила она.

Премьер также добавила, что это вопрос и к большим союзникам. Она заявила, что Эстония постоянно думает о том, что еще может дать, чтобы помочь украинцам. Каллас верит, что на складах других стран наверняка есть вещи, которые они могли бы отправить, чтобы украинцы выстояли.

Вопросы безопасности не во всех странах являются приоритетом

Каллас признала, что во многих странах вопросы безопасности не стоят на первом месте.

"Если мы возьмем опрос о том, какие темы связаны с выборами в Европарламент в разных странах, то, по-моему, в Дании, Польше и Эстонии главным вопросом является безопасность, то есть то, что волнует людей", - сообщила политик.

Однако у других стран приоритетом среди проблем является вопрос климата и миграции. На Мюнхенской конференции по безопасности она встретилась с несколькими премьер-министрами, и они сказали, что общественное мнение в их странах меняется.

Мюнхенская конференция по безопасности-2024

С 16 по 18 февраля прошла ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в области глобальной безопасности. Одной из ключевых тем была финансовая помощь Украине.

Во время выступления на панели собрания министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что через 5-8 лет Россия нападет на одну из стран ЕС и НАТО и призвал подготовиться к "худшему сценарию".

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический союз нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опаски эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.