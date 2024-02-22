Политика В нашумевший законопроект о мобилизации внесли уже более 2500 поправок

2024-02-22 08:26

Народные депутаты продолжают подавать правки в законопроект о мобилизации - их уже более 2500. Об этом сказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сейчас до второго чтения законопроекта о мобилизации поступило 2527 поправок. Их количество еще может измениться", - заявил он.

Костенко выразил мнение, что оборонный комитет начнет нарабатывать соответствующий проект закона до голосования во втором чтении на следующей неделе. Однако нардеп подчеркнул, что это не окончательное решение.

"Сначала необходимо ознакомиться с окончательным количеством правок, сформировать сравнительную таблицу, а затем приступать к рассмотрению. Комитет еще не определился, когда это произойдет. Не думаю, что на этой неделе. Возможно, на следующей", - добавил Костенко.