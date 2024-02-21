Политика Украина переходит на F-16 в экстренном порядке: в Воздушных силах сделали заявление

2024-02-21 17:37

Когда именно Украина получит истребители F-16 - не знает никто, но их ожидают как можно скорее, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Укринформу".

Он подчеркнул, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире.

"Пилоты переучиваются, инфраструктура адаптируется, делаются какие-то временные укрытия, взлетно-посадочная полоса где-то совершенствуется. Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", - сказал он.

При этом Игнат акцентировал, что Украине не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов, и давать будут не самые новые модификации. Процесс подготовки пилотов и увеличение их количества в Украине будет идти постепенно, заявил спикер ВС ВСУ.

"Украинские пилоты должны полностью освоить технику, управлять самостоятельно, без инструкторов…Наши пилоты делают это в экстренном порядке, как я сказал - в ускоренном, потому что вообще курс переподготовки должен длиться 2 года. А мы делаем это значительно быстрее", - объяснил Игнат.

F-16 для Украины - когда будет готова первая группа пилотов

Напомним, как сообщал CNN со ссылкой на данные Национальной гвардии Аризоны, первая группа украинских пилотов из четырех человек закончит программу обучения на американских истребителях F-16 до лета 2024 года.

Отмечалось, что эти пилоты начали свою подготовку в середине октября 2023 года в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. В Пентагоне заявляли, что срок обучения - несколько месяцев.