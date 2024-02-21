Политика Пентагон: без помощи США Украине придется решать, какие города она может удержать

2024-02-21 22:15

Без новой военной помощи от США ВСУ придется решать, какие города они способны удержать с имеющимися ресурсами, заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх. Она призвала Конгресс срочно одобрить выделение средств Украине.

Без новой военной помощи от США Вооруженным силам Украины придется решать, какие города они способны удержать с имеющимися у них ресурсами. Такое мнение высказала на брифинге для СМИ

во вторник, 20 февраля, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Если запрос на дополнительное финансирование (военной помощи Украине. - Ред.) не будет одобрен (Конгрессом США. - Ред.), Украине придется делать выбор и принимать решения по поводу того, какие города они смогут удержать с теми ресурсами, что есть у нее сейчас, и с тем, что партнеры продолжат ей посылать", - сказала она.

"Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критически важная борьба за их жизни и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги, который звучит с октября", - подчеркнула спикер Пентагона.

При этом она назвала отступление ВСУ из Авдеевки "стратегическим", предпринятым с целью сохранения артиллерии и снарядов, которых Украине сейчас остро не хватает.

Споры в парламенте США о помощи Украине

Новое финансирование военной помощи Украине, уже два года отражающей российскую агрессию, не могут согласовать в Конгрессе США с осени 2023 года. 13 февраля контролируемая демократами верхняя палата американского парламента, Сенат, одобрила законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов. Киеву из них должен получить 60,06 млрд долларов.

Однако этот документ может не пройти Палату представителей, где большинство имеет Республиканская партия. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон уже заявил, что законопроект в его нынешнем виде - заведомо непроходной, так как в нем не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Конгресс США как можно скорее одобрить 60-миллиардный пакет военной помощи Киеву. Чем дольше США тянут с предоставлением помощи, тем больше украинцев погибнет на фронте, предупредил он.