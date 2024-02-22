Политика Зеленский получил последние данные по самолетам F-16

2024-02-22 20:48

 

В отдельном закрытом докладе речь шла о количестве самолетов F-16 в первой партии и сроках их получения.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались вопросы истребителей F-16 и ситуация на фронте, сообщил глава государства в Telegram в четверг, 22 февраля.

"Отдельно закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество в первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - написал президент.

Зеленский заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главкома ВСУ Александра Сырского, а также получил информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

"Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки - наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог совершить лишь на дезинформационную операцию", - отметил глава государства.

Также на Ставке обсудили поступление и расход боеприпасов, ракет и дронов.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал минимальное число F-16 для Украины. В общей сложности его страна имеет на вооружении 42 таких самолета.

Также Дания предоставит 19 истребителей. Передачу F-16 анонсировала и Норвегия, в распоряжении которой около 60 таких самолетов.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Генсек НАТО сказал, смогут ли ВСУ бить из F-16 по российским целям за пределами Украины

2024-02-22 16:05

Ко второй годовщине войны Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации

2024-02-22 13:35

Зеленский о блокаде границы с Польшей: Следующие шаги будут очень быстро

2024-02-21 19:15

Украина переходит на F-16 в экстренном порядке: в Воздушных силах сделали заявление

2024-02-21 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский получил последние данные по самолетам F-16

2024-02-22 20:48

Польша разблокирует границу для военной и гуманитарной помощи, - Туск

2024-02-22 20:04

Канада готова выделить средства на поставки боеприпасов в Украину из Чехии

2024-02-22 16:48

Генсек НАТО сказал, смогут ли ВСУ бить из F-16 по российским целям за пределами Украины

2024-02-22 16:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский получил последние данные по самолетам F-16 2024-02-22 20:48
Польша разблокирует границу для военной и гуманитарной помощи, - Туск 2024-02-22 20:04
Канада готова выделить средства на поставки боеприпасов в Украину из Чехии 2024-02-22 16:48
Генсек НАТО сказал, смогут ли ВСУ бить из F-16 по российским целям за пределами Украины 2024-02-22 16:05