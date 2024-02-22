Политика Зеленский получил последние данные по самолетам F-16

2024-02-22 20:48

В отдельном закрытом докладе речь шла о количестве самолетов F-16 в первой партии и сроках их получения.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались вопросы истребителей F-16 и ситуация на фронте, сообщил глава государства в Telegram в четверг, 22 февраля.

"Отдельно закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество в первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - написал президент.

Зеленский заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главкома ВСУ Александра Сырского, а также получил информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

"Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки - наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог совершить лишь на дезинформационную операцию", - отметил глава государства.

Также на Ставке обсудили поступление и расход боеприпасов, ракет и дронов.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал минимальное число F-16 для Украины. В общей сложности его страна имеет на вооружении 42 таких самолета.

Также Дания предоставит 19 истребителей. Передачу F-16 анонсировала и Норвегия, в распоряжении которой около 60 таких самолетов.