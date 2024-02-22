Политика Буданов сказал, когда Украина сможет перейти в контрнаступление

2024-02-22 22:15

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов сказал, когда Украина сможет перейти в контрнаступление.

Об этом он сообщил The Wall Street Journal.

Так, по словам Буданова, если у Украины будет иметь достаточную поддержку партнеров и продолжит держать оборону в этом году, то сможет перейти в контрнаступление в 2025 году.

При этом он подчеркнул, что после выхода украинских сил из Авдеевки ситуация на фронте остается сложной, однако у врага также есть проблемы – россияне тратят больше боеприпасов, чем могут изготовить, а большинство поставленных в прошлом году в войска танков – старые.

Буданов также обратил внимание на то, что российская профессиональная армия была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения и теперь враг бросает в бой неподготовленных призывников.

По его словам, полная оккупация Донецкой и Луганской областей остается приоритетной целью российских войск в 2024 году, но добиться ее они вряд ли смогут.

"У них не хватит сил", – сказал глава разведки.

Кроме того, Буданов прокомментировал дальнейшее истощение государства-агрессора и подготовку к контрудару по ослабленной России в 2025 году. Он акцентировал внимание на важности дальнейшей поддержки государств-партнеров.

"Будут ли партнеры готовы обеспечить нас вооружением и боеприпасами на весь год, пока мы готовимся или нет? Это интересный вопрос", - добавил глава ГУР.