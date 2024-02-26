Политика Зеленский анонсировал позитив по поставкам ATACMS Украине

2024-02-26 21:37



Президент Владимир Зеленский заявил, что он позитивно настроен в вопросе предоставления Силам обороны ракет ATACMS большей дальности. Украина работает над тем, чтобы получить подобное оружие.

Вопрос о дальнобойных ATACMS гаранту задали 25 февраля во время пресс-конференции, организованной в рамках Форума "Украина. Год 2024" в Киеве. Онлайн-трансляция события велась на YouTube-канале Офиса президента.

"Что касается ATACMS на 300 километров – вы понимаете для чего они нужны. Мы понимаем, и Россия это тоже понимает... Мы долго работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно: нахожусь в позитиве он недавнего ответа партнеров", – сказал глава Украинского государства.

Также он высказал уверенность в позитивном решении Палаты представителей США касательно помощи нашей стране.

"Я уверен, что в Конгрессе США будет позитив. Они знают, что нам необходима поддержка в течение месяца. Это наш запрос. Выделяющиеся деньги в большинстве остаются у американских компаний... Рассчитываю, что США останутся лидерами демократии в мире", – отметил президен